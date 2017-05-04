В Таиланде арестован турагент, продававший несуществующие туры в РФ

БАНГКОК, 4 мая. /Корр. ТАСС Алексей Сковоронский/. Полиция Таиланда задержала местного турагента, продававшего фиктивные путевки в Москву. Как сообщила газета Bangkok Post, от действий мошенника пострадали 25 человек.

По сведениям издания, за помощью к правоохранительным органам туристы обратились прямо в аэропорту Бангкока, куда прибыли, чтобы вылететь в Россию. Приобретенные ими туры, якобы предусматривавшие пребывание в Москве в период с 4 по 10 мая, как выяснилось, не имели реального обеспечения. За каждую подобную путевку, обещавшую размещение в пятизвездочных отелях, потерпевшие заплатили по $1,1 тысячи.

Согласно данным газеты, организатор поездки был арестован в течение нескольких часов. Им оказался бангкокский турагент Джессада Хонгхин, который сообщил полиции, что просто потратил все собранные деньги на личные нужды.