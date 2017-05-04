Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.05:
$ 57.57
€ 62.73
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Таиланде арестован турагент, продававший несуществующие туры в РФ

Происшествия
4 мая, 14:46 UTC+3 БАНГКОК /Корр. ТАСС, Алексей Сковоронский

Джессада Хонгхин продавал путевки в Москву по $1,1 тысячи

Поделиться
Материал из 1 страницы

БАНГКОК, 4 мая. /Корр. ТАСС Алексей Сковоронский/. Полиция Таиланда задержала местного турагента, продававшего фиктивные путевки в Москву. Как сообщила газета Bangkok Post, от действий мошенника пострадали 25 человек.

По сведениям издания, за помощью к правоохранительным органам туристы обратились прямо в аэропорту Бангкока, куда прибыли, чтобы вылететь в Россию. Приобретенные ими туры, якобы предусматривавшие пребывание в Москве в период с 4 по 10 мая, как выяснилось, не имели реального обеспечения. За каждую подобную путевку, обещавшую размещение в пятизвездочных отелях, потерпевшие заплатили по $1,1 тысячи.

Согласно данным газеты, организатор поездки был арестован в течение нескольких часов. Им оказался бангкокский турагент Джессада Хонгхин, который сообщил полиции, что просто потратил все собранные деньги на личные нужды.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Что пьем и чем дышим: как проблемы окружающей среды влияют на здоровье
"Счастье наступает внизу". Как советские альпинисты покоряли Эверест
Что нужно знать об акции "Бессмертный полк" в Москве
Фото
4
В Омской области один человек погиб при столкновении школьного автобуса с поездом
11
Атака на "Боруссию": матч Лиги чемпионов перенесен из-за взрыва
16
Что известно о взрыве в метро Санкт-Петербурга
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Организаторы "Евровидения" могут объявить о санкциях против Украины и РФ 12 июня
2
Росавиация рассказала об отзыве более 400 свидетельств пилотов
3
Россия ограничила денежные переводы на Украину
4
Депутат Рады: украинские ракетчики увольняются с "Южмаша" и уезжают в РФ
5
Путин открыл в Кремле крест в память о великом князе Сергее Александровиче
6
Украинский суд разрешил Януковичу участвовать в процессе по видеосвязи
7
В Конгрессе запретили тратить выделяемые США Киеву средства на батальон "Азов"
Темы дня
Загрузка...
Реклама