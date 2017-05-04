В Таиланде арестован турагент, продававший несуществующие туры в РФ

Легкоатлет Шубенков выступит на четырех этапах "Бриллиантовой лиги"Спорт 4 мая, 14:52
Фоторепортаж: круглый стол "Роль индустрии спорта в современной экономике"Спорт 4 мая, 14:44
Транзитные перевозки по ДВЖД через МТК "Приморье-1" в январе-апреле превысили 3 тыс. TEUТранспорт 4 мая, 14:43
"Урал" не будет наказывать своих футболистов за участие в драке в финале Кубка РоссииСпорт 4 мая, 14:25
Губернатор: последствия пожара в Иркутской области должны быть устранены до 30 сентябряНовости партнеров 4 мая, 14:08
Тренер: неспортивное поведение гребчихи Яниной было связано с провокацией соперницыСпорт 4 мая, 14:00
Москвичи смогут выбрать спортивные дисциплины для уроков физкультуры в школахМосква 4 мая, 13:34
Спорткомплекс в Великом Устюге откроется 18 ноября в день рождения Деда МорозаСпорт 4 мая, 13:32
ЮНЕСКО выступает против коллективной ответственности за применение допингаСпорт 4 мая, 13:30
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
БАНГКОК, 4 мая. /Корр. ТАСС Алексей Сковоронский/. Полиция Таиланда задержала местного турагента, продававшего фиктивные путевки в Москву. Как сообщила газета Bangkok Post, от действий мошенника пострадали 25 человек.
По сведениям издания, за помощью к правоохранительным органам туристы обратились прямо в аэропорту Бангкока, куда прибыли, чтобы вылететь в Россию. Приобретенные ими туры, якобы предусматривавшие пребывание в Москве в период с 4 по 10 мая, как выяснилось, не имели реального обеспечения. За каждую подобную путевку, обещавшую размещение в пятизвездочных отелях, потерпевшие заплатили по $1,1 тысячи.
Согласно данным газеты, организатор поездки был арестован в течение нескольких часов. Им оказался бангкокский турагент Джессада Хонгхин, который сообщил полиции, что просто потратил все собранные деньги на личные нужды.