В Пензе на вице-спикера городской думы завели дело о взятке в 25 млн рублей

ПЕНЗА, 4 мая. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в отношении зампреда пензенской гордумы Георгия Тюрина, он подозревается в покушении на получение взятки в 25 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области.

"По данным следствия, зампред гордумы Тюрин предложил предпринимателю за взятку в размере 25 миллионов рублей обеспечить положительное решение вопроса о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства и реконструкции здания на земельном участке, принадлежавшем компании. В ноябре 2016 года подозреваемый получил от предпринимателя 1 млн рублей", - говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Покушение на получение должностным лицом взятки в особо крупном размере").

Как пояснила корреспонденту ТАСС старший помощник по связям со СМИ руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Людмила Фомина, также подозреваемый попросил передать ему в собственность помещение площадью 1420 кв. м в этом же здании (на 24 млн рублей), договор купли-продажи был оформлен на сына Тюрина.

"Сейчас суд и следственные органы решают вопрос об избрании меры в отношении зампреда гордумы. Следователи проводят обыски по месту жительства и работы подозреваемого, изъяты документы и предметы, имеющие значение для следствия", - уточнила представитель управления.