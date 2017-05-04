Житель Подмосковья признан виновным в размещении экстремистских материалов в интернете

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Суд в Подмосковье приговорил местного жителя к двум годам условно за размещение экстремистских материалов в соцсети. Об этом ТАСС сообщили в Главном следственном управлении СК по Московской области.

"Собранные следственным отделом по городу Волоколамску ГСУ СК России по Московской области доказательства признаны достаточными для вынесения приговора в отношении 34-летнего Сметанина Дмитрия, признанного виновным по ч. 1 ст. 282 УК РФ "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства", - сообщили в ГСУ.

Как установлено следствием и судом, с 21 апреля 2011 года по 22 ноября 2016 года Сметанин разместил на своей странице в "ВКонтакте" не менее 27 изображений и фотографий, а также личных комментариев экстремистского характера. Данные материалы содержат признаки возбуждения вражды, ненависти по отношению к отдельным группам лиц, выделяемых по религиозному и национальному признакам, а также пропагандируют идеологию нацизма и фашизма. В ходе предварительного следствия мужчина полностью признал вину.