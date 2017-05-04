В Сочи до конца недели объявлено предупреждение об угрозе схода лавин

СОЧИ, 4 мая. /ТАСС/. Экстренное предупреждение об угрозе схода лавин объявлено в горах Сочи с 4 по 7 мая. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

"С 4 по 7 мая в горах Сочи выше 1,5 км - лавиноопасно", - говорится в сообщении.

Жителей и гостей курорта в этот период просят не выходить в горы.