Защита вице-губернатора Петербурга просит суд изменить ему меру пресечения

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 мая. /ТАСС/. Защита бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга Марата Оганесяна будет просить суд изменить ему меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест из-за ухудшения состояния здоровья в СИЗО, передает корреспондет ТАСС из Смольнинского райсуда, где рассматривается ходатайство Следственного комитета (СК) России о продлении срока ареста экс-чиновника. Оганесяна обвиняют в крупном мошенничестве при строительстве стадиона "Зенит-Арена" ("Санкт-Петербург Арена").

"Мы будем просить изменить меру пресечения Марату Оганесяна в виде заключения под стражу на домашний арест. Это позволит ему заняться своим здоровьем, которое становится все хуже и хуже", - сказал адвокат Юрий Новолодский журналистам до начала заседания.

Само заседание по решению судьи закрыто для СМИ по ходатайству СК из-за возможного разглашения тайны следствия.

"За полгода в "Крестах" я получил еще одно хроническое заболевание - язву. Я бы просил суд обратить внимание и принять справедливое решение, чтобы в рамках этого дела хотя бы сохранить мне жизнь", - сказал сам Оганесян в зале суда. Он также высказался против проведения заседания в закрытом режиме.

"Не может наша пенитенциарная медицина оказать должную медицинскую помощь, но наши ходатайства, чтобы к нему допустили врача для обследования и избрания лечения отклоняются", - добавил адвокат Новолодский.

Ранее суды Петербурга дважды отклоняли жалобы адвокатов Оганесяна на избранную меру пресечения. Под арестом он находится с ноября 2016 года.

Дело Оганесяна

Экс-чиновника задержали 16 ноября прошлого года в Москве, на следующий день ему предъявили обвинение по статье 159 УК РФ ("Мошенничество").

При расследовании дела был установлен факт хищения в 2014 году более 50 млн руб. при заключении генподрядчиком стадиона, ЗАО "Трансстрой", договора с компанией "ТДМ" (Театрально-декорационные мастерские) на поставку табло для стадиона. В деле есть еще несколько фигурантов, в том числе бывший заместитель председателя комитета строительства Петербурга Александр Янчик и сотрудники компании "ТДМ", которую связывают с директором Александринского театра Григорием Поповым.

В марте 2017 года Следственный комитет официально подтвердил, что Григорию Попову предъявлены обвинения по тому же делу о хищениях при строительстве стадиона, до этого ведомство не упоминало его среди фигурантов дела. Обвинение Попову, которого следствие считает одним из организаторов, было предъявлено еще осенью 2016 года, ему избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы.