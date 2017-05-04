ЕСПЧ посмертно присудил €15 тыс. экс-судье, которого обвиняли в убийстве жены

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Европейский суд по правам человека присудил €15 тыс. бывшему петербургскому судье Владимиру Казакову, оправданному в 2008 году по обвинению в убийстве своей бывшей супруги и погибшему через три года. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.

"ЕСПЧ присудил Казакову €15,3 тыс., признав нарушенными в отношении него три статьи Конвенции по правам человека. В том числе за бесчеловечное обращение в части содержания под стражей в СИЗО "Кресты" и чрезмерную длительность содержания его под стражей", - сказал собеседник агентства.

Адвокат Казакова Дмитрий Аграновский подтвердил ТАСС данную информацию, уточнив, что получателем денег будет вдова Казакова.

Летом 2005 года, когда Казаков оглашал приговор нескольким сотрудникам милиции, один из них, пришедший в суд с гранатой, взорвал ее. Тогда Казакова спас сотрудник конвоя. Заслонивший его конвоир погиб, а Владимир Казаков и еще 11 человек, находившихся в зале суда, получили ранения различной степени тяжести.

В 2006 году Владимир Казаков ушел в отставку, а в феврале 2007 года его задержали по обвинению в убийстве его бывшей жены Веры Казаковой. Судебный процесс над бывшим судьей проходил с участием присяжных, которые полностью оправдали Казакова.

В 2011 году бывший судья погиб в ДТП.