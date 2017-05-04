Пенсионер подозревается в стрельбе из пистолета в автобусе в Брянске

БРЯНСК, 4 мая. /ТАСС/. Полиция в Брянске проводит проверку по факту стрельбы в ходе конфликта между водителем и пассажиром автобуса, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МВД.

"Полиция проводит проверку по факту стрельбы в пассажирском автобусе, которая произошла в Фокинском районе Брянска. В результате инцидента водитель автобуса получил телесные повреждения", - уточнили в пресс-службе.

Инцидент произошел накануне в районе остановки "Мясокомбинат". По предварительным данным, 79-летний местный житель поссорился с водителем и дважды выстрелил из травматического пистолета, ранив оппонента в руку. В полиции уточнили, что оружие у пенсионера было изъято, а сам он задержан. Угрозы жизни пострадавшего нет.

Информация о стрельбе в автобусе также появилась в социальных сетях. Как сообщают местные жители, автобус следовал из Брянска в пригородный поселок Белые Берега. По словам жителей поселка, водители и кондукторы автобуса и раньше конфликтовали с данным пассажиром.