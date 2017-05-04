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Международный центр Рерихов обжалует решение суда о выселении из усадьбы Лопухиных

Происшествия
4 мая, 15:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, мая. /ТАСС

В Международном центре Рерихов опасаются ликвидации организации

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МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Международный центр Рерихов (МЦР) намерен обжаловать решение суда, согласно которому эта общественная организация выселяется из усадьбы Лопухиных (Москва) для организации там Музея семьи Рерихов - филиала Музея Востока. Об этом на пресс-конференции заявил адвокат МЦР Михаил Репников.

"По законодательству РФ выселить можно только по судебному решению. Я могу ответственно заявить, что решение суда не вступило в законную силу и оно будет обжаловано, и до тех пор, пока оно не вступит в законную силу, никаких правовых оснований для той акции, которая была проведена, не существует", - считает он.

Вице-президент МЦР Александр Стеценко высказал опасение, что общественная организация будет ликвидирована.

"У нас есть информация, что Минюст готовит документы для того, чтобы подать на ликвидацию нашей организации через суд, потому что мы не вовремя подаем какие-то документы", - сказал Стеценко на пресс-конференции.

Комментариями Министерства юстиции ТАСС пока не располагает.

Арбитражный суд Москвы 20 марта удовлетворил иск Музея Востока о выселении МЦР из двух зданий в центре столицы, до революции принадлежащих семейству Лопухиных. Позже, 4 апреля, Мосгорсуд признал законным решение Росимущества о передаче Государственному музею искусств народа Востока усадьбы Лопухиных, принятое в 2015 году. 28 апреля состоялось выселение МЦР, сменилась охрана, были опечатаны помещения.

Как сообщал ТАСС ранее, будет создана специальная комиссия по определению принадлежности наследия Николая и Святослава Рерихов - на ту часть, которая принадлежит МЦР, государство не претендует.

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