На юге Киргизии прекращены поиски тел погибших под оползнем

БИШКЕК, 4 мая. /Корр. ТАСС Вадим Нешкумай/. Спасатели прекратили поиски тел погибших в результате схода оползня на село Аю Ошской области Киргизии. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС республики.

"На данный момент были обнаружены тела всего восьми погибших", - заявили в ведомстве. По словам его сотрудников, в поисковых работах в общей сложности были задействованы более 300 сотрудников МЧС, МВД и военнослужащих Киргизии.

Оползень сошел на село Аю утром 29 апреля. Под земляной массой объемом около 200 тысяч кубометров оказались 11 одноэтажных жилых домов, в семи из которых находились люди. По данным МЧС, погибшими считаются 24 человека, в том числе девять детей в возрасте до 14 лет.