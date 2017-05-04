Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.05:
$ 57.57
€ 62.73
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

На юге Киргизии прекращены поиски тел погибших под оползнем

Происшествия
4 мая, 15:38 UTC+3 БИШКЕК /Корр. ТАСС, Вадим Нешкумай

В МЧС республики сообщили, что на данный момент обнаружены тела всего восьми человек, хотя погибшими считаются 24 человека

Поделиться
Материал из 1 страницы

БИШКЕК, 4 мая. /Корр. ТАСС Вадим Нешкумай/. Спасатели прекратили поиски тел погибших в результате схода оползня на село Аю Ошской области Киргизии. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС республики.

"На данный момент были обнаружены тела всего восьми погибших", - заявили в ведомстве. По словам его сотрудников, в поисковых работах в общей сложности были задействованы более 300 сотрудников МЧС, МВД и военнослужащих Киргизии.

Оползень сошел на село Аю утром 29 апреля. Под земляной массой объемом около 200 тысяч кубометров оказались 11 одноэтажных жилых домов, в семи из которых находились люди. По данным МЧС, погибшими считаются 24 человека, в том числе девять детей в возрасте до 14 лет.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Киргизия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Что пьем и чем дышим: как проблемы окружающей среды влияют на здоровье
"Счастье наступает внизу". Как советские альпинисты покоряли Эверест
Что нужно знать об акции "Бессмертный полк" в Москве
Фото
4
В Омской области один человек погиб при столкновении школьного автобуса с поездом
11
Атака на "Боруссию": матч Лиги чемпионов перенесен из-за взрыва
16
Что известно о взрыве в метро Санкт-Петербурга
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Сурков: не плачь по мне, Украина
2
Росавиация рассказала об отзыве более 400 свидетельств пилотов
3
Москвич выбросил собаку с 16-го этажа дома в Троицке
4
Организаторы "Евровидения" могут объявить о санкциях против Украины и РФ 12 июня
5
Источник: Al Jazeera сняла постановочные кадры якобы совершенной армией Сирии химатаки
6
Часть делегации сирийской оппозиции со скандалом покинула заседание в Астане
7
Навальный получил загранпаспорт для лечения за границей
Темы дня
Загрузка...
Реклама