В Башкирии при мониторинге лесопожарной обстановки пропал вертолет Robinson

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МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Вертолет марки Robinson, участвовавший в процессе мониторинга лесопожарной обстановки, пропал в Башкирии, на его борту находились три человека.
"При проведении мониторинга лесопожарной обстановки в Башкирии в установленное время не вышел на связь вертолет Robinson, на борту которого находятся три человека", - сказали ТАСС в ГУ МЧС по республике.
У вертолета сработал аварийный маяк. "Предположительное местонахождение Robinson - район поселка Инзя. Информация уточняется", - сказал собеседник агентства.
О судьбе находившихся на борту данных пока нет, на место следуют спасатели.
В поисковой операции участвуют более 70 спасателей.
"У вертолета сработал аварийный маяк, предположительно, он находится в горно-лесистой местности в Белорецком районе. Туда следует наземная группировка спасателей общей численностью более 70 человек", - сказал собеседник агентства.
Вертолет принадлежит авиакомпании "Лайтэйр", где подтвердили информацию о пропаже их вертолета, который осуществлял мониторинг лесопожарной обстановки и в установленное время не вышел на связь. По предварительным данным, на борту вертолета находятся три человека.