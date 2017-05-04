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В Башкирии при мониторинге лесопожарной обстановки пропал вертолет Robinson

Происшествия
4 мая, 15:39 дата обновления: 4 мая, 16:05 UTC+3

Предположительное местонахождение вертолета - район поселка Инзя

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МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Вертолет марки Robinson, участвовавший в процессе мониторинга лесопожарной обстановки, пропал в Башкирии, на его борту находились три человека.

"При проведении мониторинга лесопожарной обстановки в Башкирии в установленное время не вышел на связь вертолет Robinson, на борту которого находятся три человека", - сказали ТАСС в ГУ МЧС по республике.

У вертолета сработал аварийный маяк. "Предположительное местонахождение Robinson - район поселка Инзя. Информация уточняется", - сказал собеседник агентства.

О судьбе находившихся на борту данных пока нет, на место следуют спасатели.

В поисковой операции участвуют более 70 спасателей. 

"У вертолета сработал аварийный маяк, предположительно, он находится в горно-лесистой местности в Белорецком районе. Туда следует наземная группировка спасателей общей численностью более 70 человек", - сказал собеседник агентства.

Принадлежность вертолета 

Вертолет принадлежит авиакомпании "Лайтэйр", где подтвердили информацию о пропаже их вертолета, который осуществлял мониторинг лесопожарной обстановки и в установленное время не вышел на связь. По предварительным данным, на борту вертолета находятся три человека. 

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