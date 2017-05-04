Американец попытался провезти в США из Вьетнама около сотни экзотических птиц

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ВАШИНГТОН, 4 мая. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Около сотни экзотических птиц попытался провезти в США американец на борту самолета, выполнявшего рейс из вьетнамского города Хошимина в Лос-Анджелес (штат Калифорния). Об этом сообщила в среду Служба пограничного и таможенного контроля (СПТК), задержавшая злоумышленника в конце марта.
В минувший вторник он был арестован после того, как специалисты установили, что некоторые из обнаруженных в багаже птиц относятся к редким видам и подпадают под действие Конвенции ООН о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения.
Как отмечается, в целом нарушитель собирался незаконно доставить в США из Вьетнама 93 экзотические птицы. Пятьдесят особей были живы в тот момент, когда таможенники обнаружили необычный груз в чемоданах американца при стандартной проверке багажа, однако вскоре 42 из них умерли.
"СПТК работает в тесном сотрудничестве со Службой охраны рыбных ресурсов и диких животных США, чтобы привлекать к ответственности всех контрабандистов", - заявил представитель погранично-таможенной службы в Лос-Анджелесе Карлос Мартел.
Специалисты отметили, что злоумышленник не только нарушил законы США, но и поставил под угрозу жителей страны, поскольку многие экзотические птицы являются переносчиками вируса птичьего гриппа. "Незаконный импорт некоторых видов диких животных может грозить распространением в США вирусов, вызывающих инфекционные заболевания, и представлять угрозу для местной экосистемы", - обратила внимание эксперт Службы охраны рыбных ресурсов и диких животных США Джилл Бирчелл.
Как сообщила СПТК, мужчине грозит до 20 лет тюрьмы по обвинению в контрабанде товаров в США. Он должен предстать перед судом 5 июня.