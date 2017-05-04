Москвич выбросил собаку с 16-го этажа дома в Троицке

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Мужчина выбросил собаку своей матери с балкона 16-го этажа в Троицке, от падения пес умер. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

Участковые задержали в квартире одного из домов Троицка 43-летнего мужчину. "В результате ссоры с матерью он взял ее беспородную собаку и демонстративно выкинул животное с балкона 16-го этажа. От падения с большой высоты пес умер", - сказал собеседник агентства, отметив, что по факту жестокого обращения с животным возбуждено уголовное дело.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.