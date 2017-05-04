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Возможное местонахождение пропавшего Robinson в Башкирии предварительно установлено

Происшествия
4 мая, 16:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, мая. /ТАСС

Согласно данным аварийного маяка, он может находиться в 8 км северо-западнее населенного пункта Дубинино Белорецского района республики

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МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Возможное местонахождение вертолета Robinson, пропавшего в Башкирии, предварительно установлено. Как сообщили ТАСС в экстренных службах, "согласно данным аварийного маяка, он может находиться в 8 км северо-западнее населенного пункта Дубинино Белорецского района республики".

В настоящее время ведутся поиски вертолета, принадлежащего авиакомпании "Лайтэйр". Он осуществлял мониторинг лесопожарной обстановки и в установленное время не вышел на связь. По предварительным данным, на борту вертолета находятся три человека.

В свою очередь в пресс-службе Центрального регионального центра МЧС сообщили ТАСС, что в Центре управления в кризисных ситуациях республиканского Управления МЧС сообщение о пропаже вертолета поступило в 14:20 мск. Вертолет Robinson вылетел из Уфы в Белорецк. Сработавший аварийный маяк вертолета зафиксировала спутниковая спасательная поисковая система.

В поисках задействованы более 70 спасателей, в район возможного нахождения вертолета отправлена оперативная группа, в ГУ МЧС по Башкирии развернут оперативный штаб.

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