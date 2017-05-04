В кемеровском бассейне трех женщин с детьми ударило током

Капризов, Светлаков и Береглазов не вошли в заявку сборной России по хоккею на ЧМСпорт 4 мая, 17:43
Мозякин: сборная России по хоккею хорошо готова к первому матчу на ЧМ со шведамиСпорт 4 мая, 17:41
Экспертный совет Минспорта признал удовлетворительными итоги сезона у фигуристов РФСпорт 4 мая, 17:20
Уходи, но останься: факты о завершающем свою карьеру супруге Елизаветы IIМеждународная панорама 4 мая, 17:15
Фонд "Росконгресс" и РЭЦ будут сотрудничать в деле продвижения бренда "Сделано в России"Новости партнеров 4 мая, 17:14
Айдамиров: вопрос переименования "Терека" будет рассмотрен в ближайшее времяСпорт 4 мая, 17:08
Гендиректор "Терека": клуб продлит контракт с полузащитником Олегом ИвановымСпорт 4 мая, 17:07
Встреча Аббаса и Путина пройдет в Сочи 11 маяМеждународная панорама 4 мая, 17:03
ПГК в I квартале 2017 года увеличила объем погрузки на Приволжской желдороге на 17%Транспорт 4 мая, 17:01
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КЕМЕРОВО, 4 мая. /Корр. ТАСС Ольга Бычкова/. Следователи в Кемерово проводят проверку в связи с поражением электрическим током посетителей бассейна - трех женщин с тремя детьми, сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по региону.
"Предварительно установлено, что днем три жительницы города Кемерово со своими детьми находились в бассейне спортивного комплекса. Когда они входили в воду, дотронулись до лестницы и в этот момент получили поражение электрическим током. Женщины с детьми вышли из воды, персонал вызвал скорую помощь", - сказали в ведомстве.
По данным пресс-службы, медработники осмотрели потерпевших, травм от удара током у них не диагностировано. "Одна женщина с ребенком до утра будут находиться под наблюдением врачей, остальные отпущены домой", - добавили в ведомстве.