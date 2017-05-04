В кемеровском бассейне трех женщин с детьми ударило током

КЕМЕРОВО, 4 мая. /Корр. ТАСС Ольга Бычкова/. Следователи в Кемерово проводят проверку в связи с поражением электрическим током посетителей бассейна - трех женщин с тремя детьми, сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по региону.

"Предварительно установлено, что днем три жительницы города Кемерово со своими детьми находились в бассейне спортивного комплекса. Когда они входили в воду, дотронулись до лестницы и в этот момент получили поражение электрическим током. Женщины с детьми вышли из воды, персонал вызвал скорую помощь", - сказали в ведомстве.

По данным пресс-службы, медработники осмотрели потерпевших, травм от удара током у них не диагностировано. "Одна женщина с ребенком до утра будут находиться под наблюдением врачей, остальные отпущены домой", - добавили в ведомстве.