Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.05:
$ 57.57
€ 62.73
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Пропавший вертолет Robinson обнаружен в Башкирии

Происшествия
4 мая, 16:37 дата обновления: 4 мая, 16:43 UTC+3

Сейчас на место падения десантируются спасатели

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Пресс-служба Дальневосточного регионального центра МЧС России/ТАСС

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Пропавший вертолет Robinson обнаружен в Башкирии с воздуха, его состояние, как и судьба находившихся на борту устанавливается. Об этом ТАСС сообщили в республиканском ГУ МЧС.

Смотрите также
На месте крушения Robinson R44

Случаи аварий и жестких посадок легких вертолетов в России. Досье

"Robinson обнаружен на земле с воздуха в 16:25 мск. Сейчас на место десантируются спасатели", - сказал собеседник агентства.

Причины крушения

Источник в экстренных службах региона отметил, что вертолет мог потерпеть аварию в Башкирии при сложных погодных условиях.

"Вертолет осуществлял мониторинг лесопожарной обстановки в сложных погодных условиях. Но несмотря на это, экипаж принял решение продолжать полет", - сказал собеседник агентства.

В установленное время экипаж вертолета не вышел на связь, позже место аварии было обнаружено с воздуха.

Смотрите также

Пропавший вертолет Robinson обнаружен в Башкирии с воздуха

Возможное местонахождение пропавшего Robinson в Башкирии предварительно установлено

В Башкирии при мониторинге лесопожарной обстановки пропал вертолет Robinson

Причиной крушения вертолета Robinson в Забайкалье в 2016 г. стала потеря ориентировки

 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Крушение вертолета Robinson в Башкирии
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Принц Филип и Королева Елизавета II
Уходи, но останься: факты о завершающем свою карьеру супруге Елизаветы II
"Счастье наступает внизу". Как советские альпинисты покоряли Эверест
Что пьем и чем дышим: как проблемы окружающей среды влияют на здоровье
Фото
4
В Омской области один человек погиб при столкновении школьного автобуса с поездом
11
Атака на "Боруссию": матч Лиги чемпионов перенесен из-за взрыва
16
Что известно о взрыве в метро Санкт-Петербурга
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Катастрофы вертолетов Robinson R66 и R44 в России. Досье
2
Сурков: не плачь по мне, Украина
3
Источник: Al Jazeera сняла постановочные кадры якобы совершенной армией Сирии химатаки
4
Москвич выбросил собаку с 16-го этажа дома в Троицке
5
Часть делегации сирийской оппозиции со скандалом покинула заседание в Астане
6
Организаторы "Евровидения" могут объявить о санкциях против Украины и РФ 12 июня
7
Росавиация рассказала об отзыве более 400 свидетельств пилотов
Темы дня
Загрузка...
Реклама