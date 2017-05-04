МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Пропавший вертолет Robinson обнаружен в Башкирии с воздуха, его состояние, как и судьба находившихся на борту устанавливается. Об этом ТАСС сообщили в республиканском ГУ МЧС.

"Robinson обнаружен на земле с воздуха в 16:25 мск. Сейчас на место десантируются спасатели", - сказал собеседник агентства.

Причины крушения

Источник в экстренных службах региона отметил, что вертолет мог потерпеть аварию в Башкирии при сложных погодных условиях.

"Вертолет осуществлял мониторинг лесопожарной обстановки в сложных погодных условиях. Но несмотря на это, экипаж принял решение продолжать полет", - сказал собеседник агентства.

В установленное время экипаж вертолета не вышел на связь, позже место аварии было обнаружено с воздуха.