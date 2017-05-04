При крушении вертолета в Башкирии погибли три человека

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Три человека погибли при крушении вертолета в Башкирии, один из них - пилот авиакомпании "Лайт Эйр", сообщила корреспонденту ТАСС старший помощник руководителя Приволжской транспортной прокуратуры Майя Иванова.

Личность еще двоих погибших, по ее словам, устанавливается.

Как сообщили ТАСС в экстренных службах региона, вертолет, осуществлявший мониторинг лесопожарной обстановки, мог потерпеть аварию, после того как экипаж принял решение продолжать полет, несмотря на сложные погодные условия. В поисках вертолета задействованы более 70 спасателей, в район его возможного нахождения отправлена оперативная группа, в ГУ МЧС по Башкирии развернут оперативный штаб.

Вертолет принадлежит авиакомпании "Лайт Эйр". Сообщение о его пропаже поступило в 14:20 мск. Robinson вылетел из Уфы в Белорецк, сработавший аварийный маяк вертолета зафиксировала спутниковая спасательная поисковая система. Приволжское следственное управление СК на транспорте начало проверку по факту инцидента.

По данным республиканского ГУ МЧС, ситуация с природными пожарами в Башкирии за последнее время осложнилась. С начала 2017 года на территории республики возникли 23 очага природных пожаров. По данным ведомства, лесные пожары зарегистрированы на территории Белорецкого, Бурзянского, Ишимбайского, Дуванского, Кугарчинского, Давлекановского районов. С начала года пожарные расчеты выезжали 212 раз на тушение сухой травы.

С 4 мая в республике введен особый противопожарный режим. В тушении пожаров сейчас задействовано 333 человека и 90 единиц техники.