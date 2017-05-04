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Суд в Москве приговорил 14 лжеэкстрасенсов за мошенничество на 9,2 млн рублей

Происшествия
4 мая, 18:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, мая. /ТАСС

От деятельности преступного сообщества пострадали 28 человек

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МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Суд в Москве приговорил 14 лжеэкстрасенсов из России и Украины к наказанию на сроки от семи до 15 лет колонии за мошенничество на 9,2 млн рублей. Об этом сообщили в Генпрокуратуре РФ.

"Лефортовский районный суд Москвы вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 14 участников преступного сообщества, состоявшего из граждан РФ и Украины в возрасте от 28 до 45 лет: Дмитрия Смирнова, Владимира Сона, Оксаны Нагиевой, Андрея Демьянова, Петра Кашникова, Артема Прокопенко, Игоря Хайгулевича, Романа Цхай, Рафаэля Арутюняна, Инны Ким, Ирины Алексеевой, Ольги Илюхиной, Людмилы Кашниковой и Виталия Щеглова", - говорится в сообщении надзорного ведомства.

Смирнов и Сон признаны виновными по ч. 1 ст. 210 УК РФ "Создание и руководство преступным сообществом", ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере". Остальные 12 человек осуждены по ч. 2 ст. 210 УК РФ "Участие в преступном сообществе", ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере".

Установлено, что Смирнов и Сон в 2013 году создали "Центр парапсихологии и ясновидения Москвы" и для привлечения клиентов использовали рекламу в СМИ. Мошенники под видом ясновидящих и экстрасенсов убеждали граждан в наличии у них серьезных проблемах со здоровьем, бытовых проблем, которые сотрудники центра смогут решить с помощью дистанционных сеансов. Таким образом они выманивали деньги, всего от их деятельности пострадали 28 человек, ущерб составил более 9,2 млн рублей.

Деятельность сообщества мошенников пресечена 29 октября 2014 года. Суд приговорил Смирнова и Сона к 15 годам колонии строгого режима, остальным участникам сообщества назначены сроки от 7 до 9 лет колонии общего режима.

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