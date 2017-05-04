Микроавтобус попал под лавину на севере Индии, пять человек погибли

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 мая. /Корр. ТАСС Евгения Кармалито/. Лавина на севере Индии сошла на участок дороги, по которой двигался микроавтобус с пассажирами. Полиция штата Джамму и Кашмир сообщила, что погибли по меньшей мере пять человек, четверо пассажиров получили ранения, двое пропали без вести.

По данным полиции, лавина обрушилась на шоссе в округе Дода в районе 15.00 (12.30 мск). От удара микроавтобус упал в ущелье с высоты 100 м. На данный момент спасателям удалось найти живыми водителя и троих пассажиров автомобиля. Отмечается, что люди получили множество травм.

С начала 2017 года в Джамму и Кашмире в результате схода лавин погибли 20 военных и пять местных жителей.