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Суд РФ поддержал приговор рядовому, осужденному за массовое убийство в Гюмри

Происшествия
4 мая, 18:16 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 4, мая. /ТАСС

Ранее суд Армении вынес пожизненный приговор российскому военнослужащему Валерию Пермякову, убившему семерых человек

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Валерий Пермяков

Валерий Пермяков

© Личная страница Валерия Пермякова в VK

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 мая. /ТАСС/. Северо-Кавказский окружной военный суд признал законным приговор армянского суда, осудившего рядового Валерия Пермякова к пожизненному лишению свободы за убийство семерых членов армянской семьи в городе Гюмри. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель инстанции Алена Катькало.

"На заседании в здании Северо-Кавказского окружного военного суда судья единолично принял решение признать обоснованным решение суда Армении по факту пожизненного приговора в отношении российского военнослужащего Валерия Пермякова, обвиненного в убийстве семи членов семьи в городе Гюмри", - сказала Катькало.

Она напомнила, что приговор судом Армении был вынесен 23 августа 2016 года.

Рядовой российской военной базы в Армении Валерий Пермяков на рассвете 12 января 2015 года самовольно оставил службу в карауле, с оружием ушел в город, где в одном из домов убил семерых членов семьи Аветисян. В тот же день ночью при попытке перехода границы с Турцией его задержали российские пограничники, которые охраняют рубежи Армении. В ходе предварительного следствия и в суде Пермяков признал свою вину.

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