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МВД завершило расследование дела в отношении бывших руководителей "Банка Москвы"

Происшествия
4 мая, 18:14 дата обновления: 4 мая, 19:03 UTC+3

Защита экс-президента банка Андрея Бородина заявила, что намерена доказать в суде его невиновность

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Бывший президент "Банка Москвы" Андрей Бородин

Бывший президент "Банка Москвы" Андрей Бородин

© Виктор Попов/ТАСС

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. МВД России завершило расследование уголовного дела в отношении бывших руководителей "Банка Москвы". Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

"По информации Следственного департамента МВД России, расследование уголовного дела по обвинению бывших руководителей ОАО "Банк Москвы" в совершении хищения денежных средств указанного банка в особо крупном размере окончено. В настоящее время участниками уголовного судопроизводства осуществляется ознакомление с материалами уголовного дела, после чего уголовное дело подлежит направлению в Генеральную прокуратуру Российской Федерации для утверждения обвинительного заключения и передаче в суд для рассмотрения по существу", - сказала она, не уточнив имен фигурантов дела.

Защита экс-президента банка Андрея Бородина намерена доказать в суде его невиновность, сообщил его адвокат Константин Ривкин. "Бородин на протяжении всего его уголовного преследования заявлял и сейчас заявляет о своей невиновности, о надуманности и корыстной подоплеке выдвинутого против него обвинения. Мне, как его защитнику, еще только предстоит ознакомиться с материалами дела, общий объем которых превышает 300 томов. Но уже сейчас изучение фабулы обвинения говорит о задействование правоохранительных структур для отъема собственности, а по сути о рейдерстве", - сказал адвокат.

Он отметил, что Бородин в настоящее время продолжает жить в Лондоне.

В 2010 году против бывших руководителей Банка Москвы Андрея Бородина и Дмитрия Акулинина было возбуждено уголовное дело о мошенничестве на 13 млрд рублей. Позднее было заведено второе дело - о хищениях. Бородин и Акулинин были объявлены в международный розыск, а также им избрана мера пресечения в виде заочного ареста. В 2013 году Бородину было предоставлено убежище в Великобритании. Вместе с тем, по уголовному делу Бородина и Акулинина в Швейцарии блокированы счета на $361 млн. 

 

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