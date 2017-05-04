В Москве погибла девушка, выпавшая из окна общежития МГТУ им. Баумана

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МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Девушка разбился насмерть, упав из окна общежития МГТУ им. Баумана в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщил информированный источник.
По словам собеседника агентства, сотрудники полиции устанавливают личность погибшей.
В пресс-службе столичного ГУ МВД РФ факт обнаружения тела подтвердили. "Около 16:27 по адресу Госпитальная набережная, дом 4, корпус 1 обнаружен труп девушки. В настоящее время на месте работают сотрудники полиции, устанавливаются обстоятельства случившегося".