В Москве погибла девушка, выпавшая из окна общежития МГТУ им. Баумана

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Девушка разбился насмерть, упав из окна общежития МГТУ им. Баумана в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщил информированный источник.

По словам собеседника агентства, сотрудники полиции устанавливают личность погибшей.

В пресс-службе столичного ГУ МВД РФ факт обнаружения тела подтвердили. "Около 16:27 по адресу Госпитальная набережная, дом 4, корпус 1 обнаружен труп девушки. В настоящее время на месте работают сотрудники полиции, устанавливаются обстоятельства случившегося".