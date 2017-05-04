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СМИ: в одной из восточных провинций Китая найдена 300-килограммовая авиабомба

Происшествия
4 мая, 18:31 UTC+3 ПЕКИН /Корр. ТАСС, Роман Баландин

Такие бомбы применялись в годы гражданской войны

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ПЕКИН, 4 мая. /Корр. ТАСС Роман Баландин/. Рабочие обнаружили на склоне горы в китайском уезде Чжанпу (провинция Фуцзянь) неразорвавшуюся 300-килограммовую авиационную бомбу.

Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

Прибывшие на место саперы успешно уничтожили опасный предмет путем подрыва. В ходе операции никто не пострадал.

Согласно данным телеканала, длина бомбы составляла 124 см, а диаметр - около 34 см. Как установили специалисты, она, вероятно, была произведена в США. По мнению историков, этот боеприпас мог применяться в годы гражданской войны в Китае в первой половине XX века.

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