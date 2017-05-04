СМИ: в одной из восточных провинций Китая найдена 300-килограммовая авиабомба

ПЕКИН, 4 мая. /Корр. ТАСС Роман Баландин/. Рабочие обнаружили на склоне горы в китайском уезде Чжанпу (провинция Фуцзянь) неразорвавшуюся 300-килограммовую авиационную бомбу.

Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

Прибывшие на место саперы успешно уничтожили опасный предмет путем подрыва. В ходе операции никто не пострадал.

Согласно данным телеканала, длина бомбы составляла 124 см, а диаметр - около 34 см. Как установили специалисты, она, вероятно, была произведена в США. По мнению историков, этот боеприпас мог применяться в годы гражданской войны в Китае в первой половине XX века.