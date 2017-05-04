По факту нападения на Навального возбуждено уголовное дело

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Дознаватели Главного управления МВД России по Москве расследуют уголовное дело по факту нападения на оппозиционера Алексея Навального, во время которого его облили зеленкой, подтвердили ТАСС в прокуратуре Москвы.

"Уголовное дело было возбуждено еще 29 апреля по ст. 116 УК РФ ("Побои"), потерпевшим по которому является Алексей Навальный", - сообщила ТАСС представитель прокуратуры Москвы Елена Россохина.

По ее словам, столичная прокуратура изучила материалы и признала законным и обоснованным возбуждение уголовного дела. "Дознание проводится управлением дознания ГУ МВД России по Москве. Прокуратура осуществляет надзор за ходом расследования", - сказала представитель столичной прокуратуры.