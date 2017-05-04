Три рыбака погибли на Ладожском озере

ПЕТРОЗАВОДСК, 4 мая. /Корр. ТАСС Игорь Лукьянов/. Следственное управления СК РФ по Карелии проводит проверки по фактам гибели трех рыбаков на Ладожском озере.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"В ходе поисковых мероприятий тела трех мужчин были обнаружены в акватории Ладожского озера. По версии следствия, мужчины утонули в результате несчастного случая", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 29 апреля двое мужчин (из Санкт-Петербурга и Ленинградской области) приехали в Лахденпохский район республики на рыбалку. Они взяли на прокат моторную лодку и вышли в Ладожское озеро при неблагоприятных погодных условиях и не вернулись к назначенному времени. Кроме того, 30 апреля другой житель Санкт-Петербурга также на моторной лодке рыбачил в Ладожском озере и не вернулся на берег.

По данным фактам проводятся проверки, по результатам которых будут приняты процессуальные решения, добавили в ведомстве.