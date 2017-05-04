Три рыбака погибли на Ладожском озере

Ворота к эвенкам: как в небольшом селе хранят культуру целого народаВ стране 4 мая, 19:06
Футболист Кузьмин заявил, что хотел бы ясности в вопросе нового контракта с "Рубином"Спорт 4 мая, 19:03
Семин: футболист "Локомотива" Ари поедет в Екатеринбург на матч с "Уралом"Спорт 4 мая, 18:19
Кубинский волейболист Леон продолжит выступать за казанский "Зенит" в следующем сезонеСпорт 4 мая, 18:16
Мужской и женский краснодарские ВК "Динамо" подали заявки на участие в чемпионате РоссииСпорт 4 мая, 17:48
Капризов, Светлаков и Береглазов не вошли в заявку сборной России по хоккею на ЧМСпорт 4 мая, 17:43
Мозякин: сборная России по хоккею хорошо готова к первому матчу на ЧМ со шведамиСпорт 4 мая, 17:41
Экспертный совет Минспорта признал удовлетворительными итоги сезона у фигуристов РФСпорт 4 мая, 17:20
Уходи, но останься: факты о завершающем свою карьеру супруге Елизаветы IIМеждународная панорама 4 мая, 17:15
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ПЕТРОЗАВОДСК, 4 мая. /Корр. ТАСС Игорь Лукьянов/. Следственное управления СК РФ по Карелии проводит проверки по фактам гибели трех рыбаков на Ладожском озере.
Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
"В ходе поисковых мероприятий тела трех мужчин были обнаружены в акватории Ладожского озера. По версии следствия, мужчины утонули в результате несчастного случая", - говорится в сообщении.
По данным следствия, 29 апреля двое мужчин (из Санкт-Петербурга и Ленинградской области) приехали в Лахденпохский район республики на рыбалку. Они взяли на прокат моторную лодку и вышли в Ладожское озеро при неблагоприятных погодных условиях и не вернулись к назначенному времени. Кроме того, 30 апреля другой житель Санкт-Петербурга также на моторной лодке рыбачил в Ладожском озере и не вернулся на берег.
По данным фактам проводятся проверки, по результатам которых будут приняты процессуальные решения, добавили в ведомстве.