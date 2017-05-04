На Ставрополье силовики изъяли тротил, пластид и ракетное топливо

СТАВРОПОЛЬ, 4 мая. /ТАСС/. Силовики перекрыли канал поставки оружия и боеприпасов в Ставропольском крае - в ходе оперативных мероприятий были изъяты тротил, ракетное топливо, пластид и другие взрывчатые вещества. Об этом сообщила пресс-служба управления ФСИН по краю.

"Сотрудниками УФСИН России по Ставропольскому краю совместно с сотрудниками краевого управления ФСБ России проверялись оперативные данные о том, что на территории Ставропольского края действует организованная группа, специализирующаяся на продаже оружия и взрывчатых веществ. По оперативным данным, преступная группа состояла из жителей Курского района Ставрополья", - сказано в сообщении.

Информация подтвердилась - один из активных членов группы занимался поиском клиентов, второй поставлял ему оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества. 5 апреля и 27 апреля сотрудники краевых УФСИН, УФСБ и Росгвардии провели "проверочные закупки" - зафиксирован факт незаконного сбыта порядка 1,5 кг взрывчатых веществ (тротила, окфола, баллистического твердого ракетного топлива, баллистического пороха, дымного пороха и штатных боеприпасов типа ВОГ 25-П). В домах подозреваемых обнаружено около 4 кг пластида. По данным правоохранительных органов, оба подозреваемых были задержаны.

"Изъятые взрывчатые вещества и боеприпасы представляли высокую степень общественной опасности. В связи с этим, часть из них уничтожена экспертами-взрывотехниками УФСБ России по Ставропольскому краю. Изъятые средства поражения могли быть реализованы участникам бандподполья и использованы для проведения террористических атак в Российской Федерации", - отмечают в пресс-службе.