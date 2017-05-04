МВД: для предоставления временного убежища журналисту "Новой газеты" нет оснований

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. МВД России не нашло оснований для предоставления временного убежища гражданину Узбекистана, журналисту "Новой газеты" Худоберди Нурматову (псевдоним - Али Феруз). Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД РФ.

"Решениями территориального органа МВД России Нурматову Х.Т. было отказано и в признании беженцем на территории Российской Федерации, и в предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации в связи с отсутствием оснований, предусмотренных действующим законодательством", - сказали в ведомстве.

Корреспондент "Новой газеты" был задержан 16 марта сотрудниками МВД у подъезда своего дома. После задержания сотрудники МВД препроводили его в ОВД "Пресненский", где был составлен протокол по ч. 3.1 ст. 18.8 КоАП РФ. Причиной задержания стало нарушение Нурматовым иммиграционных правил. Из отделения полиции журналиста отпустили, оформив в отношении него меру принуждения в виде обязательства о явке.

Нарушение ч. 3.1 ст. 18.8 КоАП РФ ("Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в РФ") влечет наложение административного штрафа в размере от 5 тыс. до 7 тыс. руб. с административным выдворением за пределы России. Вместе с тем, по словам адвоката Нурматова Марии Куракиной, журналист ранее подал документы на предоставление убежища в России, его обращение находится в стадии рассмотрения.