В Севастополе нашли схрон немецких боеприпасов и тротила Великой Отечественной войны

СЕВАСТОПОЛЬ, 4 мая. /ТАСС/. Схрон с боеприпасами и 3 кг тротила времен Второй мировой войны, пригодными для использования и упакованных в специальные ящики, обнаружили в лесополосе в Севастополе. Об этом сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Севастополю.

"В схроне росгвардейцы идентифицировали опасные находки: 12 осколочных противопехотных ручных гранат класса М-24, 30 минометных мин калибра 81 мм, более 150 мин 50-миллиметрового калибра и около 3 кг тротила. Все предметы производства немецкой военной промышленности", - сообщили в ведомстве.

Схрон в лесополосе в районе Микензиевых гор обнаружили сотрудники ФСБ по Черноморскому флоту.

"Количество и состояние обнаруженного боекомплекта удивило инженеров-саперов. Все обнаруженные предметы были упакованы в специальные ящики, и их транспортировка не составила бы труда. Боеприпасы несли в себе большую опасность, несмотря на незначительные следы коррозии. Все мины и гранаты вполне пригодны к дальнейшему использованию и могли бы применяться по своему назначению", - отметили в Росгвардии.

Боеприпасы были уничтожены.