В Севастополе нашли схрон немецких боеприпасов и тротила Великой Отечественной войны

Кириленко: присутствие в центральном бюро FIBA позволит лоббировать интересы РФБСпорт 4 мая, 21:55
Президент IIHF Фазель извинился перед хоккеистами сборной Белоруссии за обыск во ФранцииСпорт 4 мая, 20:45
Кузьмин: каждый футболист "Рубина" должен поискать причины неудач клуба в себеСпорт 4 мая, 20:43
Генпрокуратура направила в СК материалы о покупке "Почтой России" двух Ту-204Происшествия 4 мая, 20:32
Место бойни в Орландо станет музеем толерантностиОбщество 4 мая, 20:24
Ничушкин, Любимов и Науменков не вошли в заявку сборной России на ЧМ по хоккеюСпорт 4 мая, 20:18
В Севастополе нашли схрон немецких боеприпасов и тротила Великой Отечественной войныПроисшествия 4 мая, 20:01
Путин предостерег губернаторов от попыток обманом отчитаться о выполнении "майских указов"Политика 4 мая, 20:00
РФС: контрольно-квалификационная комиссия до конца сезона не будет сообщать свои решенияСпорт 4 мая, 19:55
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
СЕВАСТОПОЛЬ, 4 мая. /ТАСС/. Схрон с боеприпасами и 3 кг тротила времен Второй мировой войны, пригодными для использования и упакованных в специальные ящики, обнаружили в лесополосе в Севастополе. Об этом сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Севастополю.
"В схроне росгвардейцы идентифицировали опасные находки: 12 осколочных противопехотных ручных гранат класса М-24, 30 минометных мин калибра 81 мм, более 150 мин 50-миллиметрового калибра и около 3 кг тротила. Все предметы производства немецкой военной промышленности", - сообщили в ведомстве.
Схрон в лесополосе в районе Микензиевых гор обнаружили сотрудники ФСБ по Черноморскому флоту.
"Количество и состояние обнаруженного боекомплекта удивило инженеров-саперов. Все обнаруженные предметы были упакованы в специальные ящики, и их транспортировка не составила бы труда. Боеприпасы несли в себе большую опасность, несмотря на незначительные следы коррозии. Все мины и гранаты вполне пригодны к дальнейшему использованию и могли бы применяться по своему назначению", - отметили в Росгвардии.
Боеприпасы были уничтожены.