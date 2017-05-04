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Генпрокуратура направила в СК материалы о покупке "Почтой России" двух Ту-204

Происшествия
4 мая, 20:32 дата обновления: 4 мая, 20:47 UTC+3

"Эти материалы действительно были направлены органами прокуратуры в следственные органы", - подтвердил ТАСС официальный представитель ведомства

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Материал из 1 страницы
© Кирилл Кухмарь/ТАСС

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Генеральная прокуратура России подтвердила информацию о направлении материалов о покупке ФГУП "Почта России" двух самолетов Ту-204 в Следственный комитет РФ.

"Эти материалы действительно были направлены органами прокуратуры в следственные органы", - сообщил ТАСС официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.

ФГУП "Почта России" в июне 2016 года купила два самолета примерно за 3 млрд рублей у "Ильюшин Финанс Ко". Два магистральных самолета Ту-204С приобретены в собственность Российской Федерации, "Почта России" владеет ими на праве хозяйственного ведения. Причиной приобретения назван бурный рост объемов почтовых отправлений, связанный с развитием электронной торговли, а самолеты Ту-204С могут перевозить до 30 т почты на расстояние до 3,8 тыс. км, их планировалось использовать для отправки грузов на Дальний Восток, в Сибирь и Восточную Азию. Ранее "Почта России" осуществляла доставку почты на рейсах регулярных авиакомпаний.

Осенью 2016 года глава "Почты России" Дмитрий Страшнов сообщал, что аэропортом регистрации для самолетов "Почты России" станет Хабаровск, где к 2018 году планируется запуск крупного логистического центра компании. Он отмечал, что решение о необходимости дальнейшего расширения авиапарка "Почты России" будет принято только после оценки итогов эксплуатации первых двух самолетов.

Проверку законности приобретения почтовым оператором двух Ту-204 Генпрокуратура РФ начала в январе.

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