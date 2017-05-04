В США экс-полицейский приговорен к 15 месяцам тюрьмы за покровительство проституткам

НЬЮ-ЙОРК, 4 мая. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Бывший сотрудник Управления полиции города Нью-Йорк Майкл Рицци приговорен к 15 месяцам тюрьмы и четырем месяцам домашнего ареста за покровительство компании, занимавшейся предоставлением эскорт-услуг. Об этом объявила прокуратура Южного округа штата Нью-Йорк в уведомлении, поступившем корреспонденту ТАСС.

Вердикт огласила окружной судья Кэрол Амон. В дополнение к сроку лишения свободы она распорядилась "наложить арест на 58 вебсайтов, $120,3 тыс. наличными и на дом во Флориде", приобретенный Рицци на доходы от своей противоправной деятельности.

"Майкл Рицци ушел в отставку, покинув службу в Управлении полиции Нью-Йорка, и занялся сутенерством. Кроме тюремного срока, мы конфисковали его дом с целью продемонстрировать стремление адресно наказывать хозяев преступных сетей проституток", - подчеркнул агент Федерального бюро расследований США Энджел Мелендес.

Бывший полицейский признал свою вину. Ему грозило 20 лет тюрьмы. Прокуратура не поясняет, чем обусловлен мягкий приговор.

Рицци инкриминировалось, что с июня 2012 года по май 2016 года он владел и руководил компанией, предоставлявшей жителям и гостям мегаполиса услуги проституток экстра- класса. Стоимость составляла в среднем две тысячи долларов за один час. Некоторые клиенты платили фирме экс- полицейского более 25 тысяч долларов за ночь, отдельные состоятельные лица за несколько лет израсходовали на "ночных бабочек" в Нью-Йорке по 100 тысяч долларов.