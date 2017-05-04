Американскую школу эвакуировали из-за ученика, одетого в костюм персонажа "Звездных войн"

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Средняя школа в американском Ашваюбеноне (штат Висконсин) была эвакуирована из-за ученика, который пришел в учебное заведение в костюме штурмовика (воин в космической киноэпопее "Звездные войны", носящий черно-белую форму - прим. ТАСС) по случаю празднования дня "Звездных войн", отмечаемого поклонниками киносаги 4 мая. Об этом сегодня сообщило агентство AP.

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По его информации, звонок в службу спасения 911 сделал родитель одного из учащихся, когда увидел, что в школу через черный ход зашел подросток в маске, бронежилете и с сумкой в руках.

По словам представителя правоохранительной службы, несмотря на то, что угроза не подтвердилась, звонок в 911 был правильным решением. В школе заявили, что учащимся напомнят о действующем в районе учебного заведения правиле, согласно которому ношение подобных костюмов запрещается.

"Звездные войны" (англ. Star Wars) - серия фантастических кинофильмов, а также книги, анимационные сериалы, телефильмы, комиксы и видеоигры, действие которых происходит в вымышленной вселенной, придуманной в 1970-х гг. американским кинорежиссером, сценаристом и продюсером Джорджем Лукасом. В центре основного сюжета эпопеи - противостояние благородных рыцарей-джедаев и ситхов - адептов "темной стороны Силы". Премьера седьмого эпизода саги, фильма "Пробуждение силы" состоялась в декабре 2015 года, выход восьмой части фильма "Последний джедай" намечен на 15 декабря этого года, а девятая часть появится на экранах 24 мая 2019 года.