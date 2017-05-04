Неизвестный обстрелял из пистолета кафе в центре Афин

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АФИНЫ, 4 мая. /Корр. ТАСС Денис Кабанов/. Неизвестный обстрелял из пистолета кафе в центре греческой столицы, пострадавших нет. Об этом сообщает Афинское информационное агентство.
Инцидент произошел в столичном районе Сеполиа в 21:30 по местному времени (совпадает с московским).
Выстрелами была повреждена витрина кафе. На месте происшествия обнаружено пять гильз от пистолета. Пострадавших, по данным агентства, нет.
В данный момент на месте ЧП работает полиция.