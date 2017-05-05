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Власти Мексики заявили о появлении игры "Синий кит" в национальном сегменте соцсетей

Происшествия
5 мая, 2:49 UTC+3 МЕХИКО /Корр. ТАСС, Иван Валюк

Кибернетическая полиция страны призвала родителей наблюдать за поведением детей и следить за тем, как они используют социальные сети

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МЕХИКО, 5 мая. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Игра "Синий кит", предположительно, склоняющая детей и подростков к суициду, появилась в мексиканском сегменте социальных сетей. Соответствующее предупреждение обнародовало управление полиции при прокуратуре штата Мичоакан, занимающееся кибернетической безопасностью. По данным властей, пока никаких инцидентов, связанных с этой игрой, зарегистрировано не было.

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"Кибернетическая полиция призывает родителей наблюдать за поведением своих детей и внимательно следить за тем, как они используют социальные сети, чтобы не позволить им увлечься этой опасной игрой", - говорится в заявлении. Власти также опубликовали номер телефона, по которому можно сообщать о потенциальных угрозах для молодых интернет-пользователей.

В середине апреля в бразильских СМИ появилась информация, что правоохранительные органы южноамериканской страны расследуют несколько случаев самоубийств подростков и молодых людей, связанных с игрой "Синий кит" и так называемыми группами смерти. В конце того же месяца МВД Эквадора потребовало выяснить масштабы распространения игры "Синий кит" в этой стране.

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