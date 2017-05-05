СМИ: посетители одного из пляжей Ниццы эвакуированы из-за найденной в море бомбы

"Известия": Роспотребнадзор предлагает штрафовать за отказ обслуживать инвалидовОбщество 5 мая, 2:40
Подозреваемые в подготовке теракта на ОИ-2016 приговорены к тюремному заключениюМеждународная панорама 5 мая, 2:19
Народный артист СССР Михаил Лавровский отметил 75-летний юбилейКультура 5 мая, 1:48
ФК "Бастия" наказан техническим поражением за беспорядки фанатов на матче с "Лионом"Спорт 5 мая, 1:25
Более 100 свидетелей дадут показания по делу Януковича о госизменеМеждународная панорама 5 мая, 1:23
Переговоры в Астане: Сирия попытается жить без эскалации напряженности с 6 маяМеждународная панорама 5 мая, 0:47
Велогонка "Пять колец Москвы" возвращается на улицы российской столицыСпорт 5 мая, 0:37
Новый сезон легкоатлетической "Бриллиантовой лиги" открывается в КатареСпорт 5 мая, 0:24
Чемпионат мира по хоккею стартует в Германии и ФранцииСпорт 5 мая, 0:17
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Бомба весом 250 кг была обнаружена в четверг утром в 50 м от Английской набережной в Ницце (Франция), в результате чего посетители близлежащего пляжа были эвакуированы. Об этом в четверг сообщила газета Nice-Matin.
По информации издания, снаряд был обнаружен местным ныряльщиком, который заявил о находке в морскую префектуру. Судоходство в радиусе 100 м запрещено из соображений безопасности.
Позднее бомбу, которая, по всей видимости, находилась в море со времен Второй мировой войны, исследовали аквалангисты. По предварительным данным, снаряд длиной 110 см и диаметром 40 см может содержать 130 кг взрывчатого вещества. Сотрудники морской префектуры продолжают обследовать бомбу для того, чтобы определить оптимальный способ обезвреживания снаряда.