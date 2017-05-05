СМИ: посетители одного из пляжей Ниццы эвакуированы из-за найденной в море бомбы

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Бомба весом 250 кг была обнаружена в четверг утром в 50 м от Английской набережной в Ницце (Франция), в результате чего посетители близлежащего пляжа были эвакуированы. Об этом в четверг сообщила газета Nice-Matin.

По информации издания, снаряд был обнаружен местным ныряльщиком, который заявил о находке в морскую префектуру. Судоходство в радиусе 100 м запрещено из соображений безопасности.

Позднее бомбу, которая, по всей видимости, находилась в море со времен Второй мировой войны, исследовали аквалангисты. По предварительным данным, снаряд длиной 110 см и диаметром 40 см может содержать 130 кг взрывчатого вещества. Сотрудники морской префектуры продолжают обследовать бомбу для того, чтобы определить оптимальный способ обезвреживания снаряда.