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СМИ: в Сингапуре опровергли информацию, что в стране скрывается внук основателя Red Bull

Происшествия
5 мая, 4:20 UTC+3 СИНГАПУР /Корр. ТАСС, Евгений Соловьев

В то же время в полиции страны отметили, что окажут необходимое содействие властям Таиланда в поиске и задержании 31-летнего Вораюта Ювитхайи

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СИНГАПУР, 5 мая. /Корр. ТАСС Евгений Соловьев/. Полиция Сингапура опровергла информацию о том, что в стране скрывается внук основателя Red Bull Ворают Ювиттхайя, который обвиняется в Таиланде в неосторожном вождении, повлекшем смерть человека. Об этом пишет в пятницу газета Straits Times со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

"Мы окажем необходимое содействие властям Таиланда в соответствии с законодательством Сингапура", - отметили представители правопорядка. Ранее сообщалось, что местный суд 28 апреля выдал ордер на арест 31-летнего Ювиттхайи, который в 2012 году, двигаясь на автомобиле Ferrari на большой скорости, насмерть сбил полицейского, а затем скрылся с места преступления.

По информации ряда СМИ, буквально за три дня до выдачи ордера наследник миллиардера вылетел на собственном самолете в Сингапур, откуда, предположительно, мог скрыться в неизвестном направлении. Одновременно представитель Генпрокуратуры республики также отметил, что "никаких официальных запросов в содействии в задержании подданного Таиланда не поступало". Между тем глава национальной полиции королевства Чактип Чаичинда сообщил о намерении объявить в розыск подозреваемого через Интерпол.

Производитель энергетических напитков Red Bull - одна из крупнейший компаний Таиланда. Она была основана Чалео Ювиттхайей, состояние которого журнал Forbes оценивает в $9,7 млрд.

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