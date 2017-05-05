СМИ: в Сингапуре опровергли информацию, что в стране скрывается внук основателя Red Bull

Двукратный обладатель Кубка Стэнли получил условный срок за распространение наркотиковСпорт 5 мая, 4:25
CNN: в Пентагоне признали, что США в Сирии нанесли авиаудар по мечетиМеждународная панорама 5 мая, 3:41
Politico: Клинтон собирается на следующей неделе создать политическую группуМеждународная панорама 5 мая, 3:16
Минвостокразвития предлагает ускорить транзит грузов по транспортным коридорам в ПриморьеЭкономика и бизнес 5 мая, 3:11
"Известия": Роспотребнадзор предлагает штрафовать за отказ обслуживать инвалидовОбщество 5 мая, 2:40
Подозреваемые в подготовке теракта на ОИ-2016 приговорены к тюремному заключениюМеждународная панорама 5 мая, 2:19
Народный артист СССР Михаил Лавровский отметил 75-летний юбилейКультура 5 мая, 1:48
ФК "Бастия" наказан техническим поражением за беспорядки фанатов на матче с "Лионом"Спорт 5 мая, 1:25
Более 100 свидетелей дадут показания по делу Януковича о госизменеМеждународная панорама 5 мая, 1:23
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
СИНГАПУР, 5 мая. /Корр. ТАСС Евгений Соловьев/. Полиция Сингапура опровергла информацию о том, что в стране скрывается внук основателя Red Bull Ворают Ювиттхайя, который обвиняется в Таиланде в неосторожном вождении, повлекшем смерть человека. Об этом пишет в пятницу газета Straits Times со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
"Мы окажем необходимое содействие властям Таиланда в соответствии с законодательством Сингапура", - отметили представители правопорядка. Ранее сообщалось, что местный суд 28 апреля выдал ордер на арест 31-летнего Ювиттхайи, который в 2012 году, двигаясь на автомобиле Ferrari на большой скорости, насмерть сбил полицейского, а затем скрылся с места преступления.
По информации ряда СМИ, буквально за три дня до выдачи ордера наследник миллиардера вылетел на собственном самолете в Сингапур, откуда, предположительно, мог скрыться в неизвестном направлении. Одновременно представитель Генпрокуратуры республики также отметил, что "никаких официальных запросов в содействии в задержании подданного Таиланда не поступало". Между тем глава национальной полиции королевства Чактип Чаичинда сообщил о намерении объявить в розыск подозреваемого через Интерпол.
Производитель энергетических напитков Red Bull - одна из крупнейший компаний Таиланда. Она была основана Чалео Ювиттхайей, состояние которого журнал Forbes оценивает в $9,7 млрд.