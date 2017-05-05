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СМИ: в Китае мошенники через фиктивные торги предметами искусства собрали $145 млн

Происшествия
5 мая, 7:06 UTC+3 ПЕКИН /Корр. ТАСС, Роман Баландин

В ходе спецоперации полиция задержала 371 подозреваемого

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ПЕКИН, 5 мая. /Корр. ТАСС Роман Баландин/. Полиция Китая раскрыла крупную мошенническую схему, аккумулировавшую 1 млрд юаней (около $145 млн). Как сообщила в пятницу газета Global Times, злоумышленники выманивали средства у граждан через онлайн-платформу с фиктивными торгами предметами искусства.

По информации издания, накануне полиция одновременно провела масштабную спецоперацию в городах Шэньчжэнь, Дунгуань, Хойчжоу (южная провинция Гуандун) и Шэньян (административный центр провинции Ляонин, Северо-Восточный Китай), в ходе которой был задержан 371 подозреваемый.

Как установили следователи, торги были полностью фиктивными, так как в действительности мошенники не владели ни одним предметом, которые выставлялись ими на продажу, однако это не мешало организаторам схемы брать комиссию с суммы каждой осуществляемой пользователями операции и сделки.

По данным правоохранительных органов, платформа действовала с октября 2016 года. За это время ее жертвами стали более 8 тыс. человек.

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