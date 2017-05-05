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Директора Западно-Сибирского филиала "Рослесинфорга" обвиняют в хищении более 160 млн руб.

Происшествия
5 мая, 7:51 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 5, мая. /ТАСС

На принадлежащие обвиняемому деньги (более 38 млн рублей) и автомобиль стоимостью около 4 млн рублей наложен арест

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НОВОСИБИРСК, 5 мая. /ТАСС/. Директор Западно-Сибирского филиала государственной инвентаризации лесов ФГУП "Рослесинфорг" 54-летний Вадим Перекальский предстанет перед судом по обвинению в хищении из бюджета свыше 161 млн рублей. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба прокуратуры по Новосибирской области.

"Он обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, в особо крупном размере"). Уголовное дело рассмотрит по существу Кировский районный суд Новосибирска", - говорится в сообщении.

Уголовное дело расследовано следственным отделом УФСБ России по Новосибирской области. По версии следствия, с июня 2010 года по август 2012 года Перекальский заключил с руководителями двух новосибирских компаний фиктивные договоры о проведении лесоустроительных и других работ. Он подписал с ними акты приема-передачи работ, которые на самом деле выполняли сотрудники филиала "Рослесинфорга" в рамках служебных обязанностей. Деньги были перечислены со счета предприятия на счета подконтрольных Перекальскому организаций и, в дальнейшем, обналичены.

Таким образом Перекальскому удалось похитить из федерального бюджета более 161 млн рублей. Для возмещения причиненного ущерба наложен арест на принадлежащие обвиняемому деньги (свыше 38 млн рублей) и автомобиль стоимостью около 4 млн рублей.

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