Более 100 человек оштрафовали с января за нелегальную продажу билетов московского метро

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МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Более 100 человек оштрафованы за продажу билетов или поездок по чужой социальной карте в московском метро с начала 2017 года. Об этом сообщил ТАСС заммэра Москвы Максим Ликсутов.
"С начала года 103 человека оштрафованы за нелегальную продажу билетов в метро. Контролеры ГКУ "Организатор перевозок" выявляют нарушителей, которые покупают билет с большим количеством поездок и предлагают пассажирам приобрести одну поездку за меньшую сумму, чем в кассе, либо незаконно используют социальную карту. Обычно нелегальные торговцы билетами в метро действуют в часы пик", - сказал он.
Заммэра напомнил, что согласно статье 10.9 ч. 3 КоАП города Москвы, которая запрещает использовать территорию метро для занятий предпринимательством, за данное нарушение злоумышленников оштрафуют на сумму в размере до двух тысяч рублей.