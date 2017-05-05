Площадь пожара в здании в центре Москвы достигла 3 тысяч кв. метров

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Выселенное здание горит в центре Москвы. Площадь пожара выросла уже в шесть раз.

"По уточненной информации, площадь пожара в Лубянском проезде составляет порядка 3000 кв. метров. Сведений о пострадавших не поступало", - сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

В свою очередь источник в экстренных службах города сообщил, что пожару присвоен уже третий уровень сложности из пяти возможных.

На месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения, принимаются меры для скорейшей ликвидации пожара.

Движение по Лубянскому проезду ограничено. Сотрудники УГИБДД просят водителей выбирать альтернативные маршруты движения.