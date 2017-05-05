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Следователи возбудили уголовное дело по факту падения вертолета Robinson в Башкирии

Происшествия
5 мая, 10:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, мая. /ТАСС

Расследование ведется по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц"

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МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено по факту падения вертолета Robinson в Башкирии, который выполнял мониторинг лесопожарной обстановки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) России.

"Приволжским следственным управлением на транспорте Следственного комитета РФ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц") по факту гибели трех человек в результате падения вертолета Robinson в Башкортостане", - отметили в пресс-службе.

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Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия. "Допрашиваются свидетели, изымаются вещественные доказательства, готовится к назначению ряд экспертиз. К месту происшествия спустились парашютисты, которые проводят мероприятия по подъему тел погибших", - добавили в СК.

Рассматриваются несколько версий случившегося: технические неисправности вертолета, ошибка пилота, некачественное топливо и неблагоприятные погодные условия.

Следствием установлено, что 4 мая в 9:00 мск вертолет, принадлежащий авиакомпании ЗАО "Лайт Эйр", вылетел с аэродрома города Белорецка с целью мониторинга лесопожарной обстановки. В 13:20 мск он пропал с радаров, незамедлительно была объявлена тревога и организована поисковая операция. Спустя 3 часа самолет МЧС России Ан-2 обнаружил обломки Robinson в горно-лесистой местности вблизи села Межгорье, в 20 км от Белорецка. Командир воздушного судна и двое пассажиров вертолета погибли.

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