Жительница Сахалина получила 3,5 года колонии за мошенничество при покупке зданий для МФЦ

Шарапова сыграет с Павлюченковой в первом круге турнира в МадридеСпорт 5 мая, 12:08
Витолиньш: матч против шведов станет испытанием для хоккеистов сборной РоссииСпорт 5 мая, 12:05
Новый ЕГЭ по литературе могут ввести с 2018 годаОбщество 5 мая, 12:00
Дом с привидениями и Диканька в Псковской области: где и как снимали сериал "Гоголь"Культура 5 мая, 12:00
"Кубань" уведомила футболистов о реорганизации клубаСпорт 5 мая, 11:59
Витолиньш: не попавшие в заявку на ЧМ хоккеисты останутся в расположении сборной РоссииСпорт 5 мая, 11:51
Руководство РФС возложило венки к Могиле неизвестного солдатаСпорт 5 мая, 11:51
Сбербанк устранил проблемы при проведении платежей по картамЭкономика и бизнес 5 мая, 11:48
Прокуратура Украины предъявила обвинение бывшему первому вице-премьеру АрбузовуМеждународная панорама 5 мая, 11:47
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 5 мая. /ТАСС/. Суд приговорил экс-начальника отдела развития сети сахалинских МФЦ Наталью Кравченко к трем годам и шести месяцам лишения свободы за мошенничество при покупке зданий для своей организации - недвижимость приобреталась по завышенной цене. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Сахалинской области.
"Суд первой инстанции приговорил подсудимую к лишению свободы сроком на три года шесть месяцев. Защита обжаловала приговор. По результатам апелляционного рассмотрения уголовного дела приговор оставлен без изменения и вступил в законную силу", - говорится в сообщении.
Как сообщает прокуратура, суд установил, что в 2013-2014 годах Кравченко, возглавлявшая отдел развития сети государственного бюджетного учреждения Сахалинской области "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" (ГБУ СО "МФЦ"), занималась поиском зданий для МФЦ, при этом объекты недвижимости приобретались по завышенной цене. Кравченко действовала в составе преступной группы, сообщает ведомство. Ущерб, причиненный бюджету Сахалинской области действиями преступной группы, превысил 36 млн рублей.