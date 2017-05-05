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Жительница Сахалина получила 3,5 года колонии за мошенничество при покупке зданий для МФЦ

Происшествия
5 мая, 10:57 UTC+3 ЮЖНО-САХАЛИНСК ЮЖНО-САХАЛИНСК 5, мая. /ТАСС

Наталья Кравченко приобретала недвижимость по завышенной цене

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 5 мая. /ТАСС/. Суд приговорил экс-начальника отдела развития сети сахалинских МФЦ Наталью Кравченко к трем годам и шести месяцам лишения свободы за мошенничество при покупке зданий для своей организации - недвижимость приобреталась по завышенной цене. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Сахалинской области.

"Суд первой инстанции приговорил подсудимую к лишению свободы сроком на три года шесть месяцев. Защита обжаловала приговор. По результатам апелляционного рассмотрения уголовного дела приговор оставлен без изменения и вступил в законную силу", - говорится в сообщении.

Как сообщает прокуратура, суд установил, что в 2013-2014 годах Кравченко, возглавлявшая отдел развития сети государственного бюджетного учреждения Сахалинской области "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" (ГБУ СО "МФЦ"), занималась поиском зданий для МФЦ, при этом объекты недвижимости приобретались по завышенной цене. Кравченко действовала в составе преступной группы, сообщает ведомство. Ущерб, причиненный бюджету Сахалинской области действиями преступной группы, превысил 36 млн рублей.

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