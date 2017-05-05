Двое российских моряков из команды сухогруза "Мерле" освобождены в Ливии

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МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Двое российских моряков из экипажа сухогруза "Мерле", который был задержан два месяца назад в Ливии, вернулись в Россию. Капитан Алексей Балушкин и старший помощник Николай Тимофеев прибыли в Москву.
"Мы были освобождены 4 мая", - сообщил Балушкин.
Моряки в пятницу посетили МИД РФ, где поблагодарили российских дипломатов, содействовавших их освобождению. "Мы знали, что Россия своих не бросает", - заявил капитан сухогруза.
Береговая охрана Ливии 5 марта задержала в прибрежных водах Ливии и отконвоировала в порт Триполи сухогруз "Мерле", который принадлежит петербургской компании MT Group. На судне находились семеро россиян. Пятеро моряков были освобождены 25 апреля. По данным МИД РФ, экипаж обвиняется в незаконной попытке вывоза металлолома.