Двое российских моряков из команды сухогруза "Мерле" освобождены в Ливии

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Двое российских моряков из экипажа сухогруза "Мерле", который был задержан два месяца назад в Ливии, вернулись в Россию. Капитан Алексей Балушкин и старший помощник Николай Тимофеев прибыли в Москву.

"Мы были освобождены 4 мая", - сообщил Балушкин.

Моряки в пятницу посетили МИД РФ, где поблагодарили российских дипломатов, содействовавших их освобождению. "Мы знали, что Россия своих не бросает", - заявил капитан сухогруза.

Береговая охрана Ливии 5 марта задержала в прибрежных водах Ливии и отконвоировала в порт Триполи сухогруз "Мерле", который принадлежит петербургской компании MT Group. На судне находились семеро россиян. Пятеро моряков были освобождены 25 апреля. По данным МИД РФ, экипаж обвиняется в незаконной попытке вывоза металлолома.