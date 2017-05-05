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Защита обжаловала приговор бывшему имаму Велитову

Происшествия
5 мая, 13:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, мая. /ТАСС

Махмуд Велитов осужден за публичное оправдание терроризма

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МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Защита бывшего имама московской мечети Махмуда Велитова, приговоренного к трем годам колонии за публичное оправдание терроризма, обжаловала приговор. Об этом сообщил ТАСС адвокат Дагир Хасавов.

"Сегодня я подал апелляционную жалобу на приговор в судебную коллегию по делам военнослужащих Верховного суда РФ в отношении Махмуда Велитова. Судебный акт мы считаем незаконным, необоснованным, и просим его отменить и оправдать Велитова", - сказал защитник.

Адвокат также отметил, что у Велитова в изоляторе "Матросская тишина" резко ухудшилось здоровье.

"Я был у моего доверителя в СИЗО и узнал, что он не получает медикаменты, необходимые ему по состоянию здоровья, он инвалид второй группы, у него появились боли в сердце, ранее он перенес инфаркт и инсульт головного мозга", - рассказал Хасавов.

28 апреля Московский окружной военный суд (МОВС) признал Велитова виновным по ч. 1 ст. 205.2 УК РФ ("Публичное оправдание терроризма") и приговорил к трем годам колонии общего режима.

Как установил суд, 27 сентября 2013 года Велитов во время молитвы в мечети на улице Хачатуряна в Москве произнес речь, оправдывающую деятельность одного из участников запрещенной в РФ террористической организации "Хизб ут-Тахрир". Согласно заключениям психолого- лингвистических судебных экспертиз, в речи имама содержались признаки оправдания террористической деятельности.

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