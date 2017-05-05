Вандалы расписали краской коней Клодта на Аничковом мосту в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 мая. /ТАСС/. Один из символов Санкт-Петербурга - скульптуры коней Клодта на Аничковом мосту - второй раз за несколько дней пострадал от вандалов. В этот раз неизвестные оставили надписи красной краской на постаменте одной из конных групп. Об этом сообщили ТАСС в Государственном музее городской скульптуры, экспонатом которого являются статуи.

"Надпись красной краской обнаружена сегодня на одной из статуй на Аничковом мосту, сейчас готовится обследование, после которого будут приняты меры к устранению проблемы", - сказали в музее. В дирекции музея добавили, что это второй с начала мая инцидент с появлением граффити на этих статуях, первый был выявлен 1 мая, по нему уже составлен акт о нарушении.

На место выезжали специалисты петербургского Комитета по государственному контролю и охране памятников (КГИОП). В пресс-службе комитета ТАСС рассказали, что "зафиксированы надписи на гранитных постаментах, сами скульптуры не повреждены. В ближайшее время, или сегодня или после праздников, Музей городской скульптуры все отчистит".

Четыре скульптурных композиции "Укротители коней", украшающие Аничков мост, были выполнены скульптором Петром Клодтом, их установили в 1841 году. Статуи так понравились императору Николаю I, что он приказал сделать с них копии и подарил одну из копий в Берлин, прусскому королю Фридриху Вильгельму I, а вторую - в Неаполь, королю Обеих Сицилий Фердинанду II.

Сезон помывки открыт

Накануне Музей городской скульптуры объявил о начале сезона помывки памятников Санкт-Петербурга. В этом году его начали с памятника изобретателю радио Александру Попову на Каменноостровском проспекте и памятника украинскому писателю Тарасу Шевченко. Все петербургские памятники моют раствором концентрированного жидкого пенного нейтрального моющего средства, чтобы удалить атмосферные и саже-пылевые загрязнения. На приведение в порядок одной статуи, как правило, уходит от одного до трех часов, но помывка коней Клодта считается самой сложной водной процедурой и занимает до восьми часов.

Как отмечают реставраторы, петербургские памятники в основном страдают от сажи, пыли и птиц.