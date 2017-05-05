СК начал проверку на Урале, где труженице тыла якобы подарили 16 упаковок старого майонеза

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 мая./ТАСС/. Следователи в Свердловской области начали доследственную проверку по сообщению СМИ о том, что ветерану труда и труженице тыла ко Дню Победы якобы подарили просроченный майонез, сообщили в СУ СК РФ по региону.

"Следственным отделом по Чкаловскому району города Екатеринбург СК России по Свердловской области организована доследственная проверка по сообщению СМИ о вручении ветерану труда и труженице тыла просроченной продукции. Согласно публикации СМИ, ветеранам в честь приближающегося Дня Победы подарили просроченный майонез", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, 4 мая ветерана труда и труженицу тыла пригласили на предприятие, где она раньше работала, чтобы вручить подарки. "Впоследствии выяснилось, что пенсионерке подарили сразу 16 упаковок сырного майонеза и еще несколько баночек соуса. При этом в публикации СМИ отмечено, что указанная продукция якобы просрочена", - пояснили в следственном управлении.

В ходе проверки планируется опросить участников инцидента, а также истребовать для изучения соответствующую документацию о выпуске продукции и дате ее реализации. По результатам доследственной проверки органами СК будет принято процессуальное решение.