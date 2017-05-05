Прокуратура проверяет обстоятельства нападения собаки на школьницу в Сочи

СОЧИ, 5 мая. /ТАСС/. Прокуратура Краснодарского края проводит проверку в связи с нападением собаки на восьмилетнюю девочку в Хостинском районе Сочи, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

"По предварительным данным, собака бросилась на девочку и укусила в подмышечную впадину, разорвав артерию. В больнице пострадавшей сделали операцию по замене части артерии, жизни несовершеннолетней ничто не угрожает. В отношении хозяйки животного возбуждено уголовное дело по статье "Причинение тяжелого вреда здоровью по неосторожности", ход расследования контролируется прокуратурой", - сказали в ведомстве.

В прокуратуре уточнили, что хозяйка животного готова компенсировать стоимость лечения пострадавшей.