На МЦК произошел сбой в движении поездов против часовой стрелки

Клозе и другие звезды спорта примут участие в футбольном матче в поддержку ШумахераСпорт 5 мая, 16:40
СК подтвердил объявление в международный розыск экс-главы Челябинской областиПроисшествия 5 мая, 16:31
Барабанов сыграет в звене с Мозякиным в первом матче сборной России на ЧМ со шведамиСпорт 5 мая, 16:23
Россия переводит все рейсы с Белоруссией в международный секторЭкономика и бизнес 5 мая, 16:23
Федор Емельяненко заявил о большой конкуренции среди российских бойцов ММАСпорт 5 мая, 16:21
Банки определили критерии устойчивых инвестицийСоциальная ответственность 5 мая, 16:19
Искусственное мясо выходит на международный рынокСоциальная ответственность 5 мая, 16:13
ФИФА сняла четырехматчевую дисквалификацию с Месси за оскорбление судьиСпорт 5 мая, 16:06
Через 100 лет концентрация углекислого газа на Земле может побить рекорд за 200 млн летСоциальная ответственность 5 мая, 15:57
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Поезда Московского центрального кольца (МЦК) по техническим причинам следуют с увеличенными интервалами. Об этом сообщается в официальном аккаунте железнодорожной магистрали в Telegram.
"В 14:22 мск по техническим причинам остановился электропоезд, следующий против часовой стрелки. "Ласточки" временно остановились на ближайших станциях, чтобы не допустить скопления поездов и не нарушить интервал между ними", - говорится в сообщении.
В 14:36 мск движение было возобновлено, а для сокращения интервального разрыва на линию вышли два дополнительных поезда. По часовой стрелке все поезда следуют в необходимом межинтервальном режиме.