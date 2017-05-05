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На МЦК произошел сбой в движении поездов против часовой стрелки

Происшествия
5 мая, 15:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, мая. /ТАСС

Для сокращения интервального разрыва на линию вышли два дополнительных поезда

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МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Поезда Московского центрального кольца (МЦК) по техническим причинам следуют с увеличенными интервалами. Об этом сообщается в официальном аккаунте железнодорожной магистрали в Telegram.

"В 14:22 мск по техническим причинам остановился электропоезд, следующий против часовой стрелки. "Ласточки" временно остановились на ближайших станциях, чтобы не допустить скопления поездов и не нарушить интервал между ними", - говорится в сообщении.

В 14:36 мск движение было возобновлено, а для сокращения интервального разрыва на линию вышли два дополнительных поезда. По часовой стрелке все поезда следуют в необходимом межинтервальном режиме.

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