Иностранную компанию подозревают в попытке незаконно завладеть землей в Севастополе

СЕВАСТОПОЛЬ, 5 мая. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в отношении компании, зарегистрированной на Кипре, по подозрению в попытке незаконного завладения земельными участками на побережье в Севастополе общей стоимостью более 700 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.

"Установлено, что группа лиц, действуя в целях незаконного приобретения частной компанией Sudex Place Consultancy Limited права собственности на пять прибрежных земельных участков, использовала поддельные государственные акты на право собственности на землю, предоставив их в ГКУ "Многофункциональный центр в городе Севастополь", - сообщили в пресс-службе.

Нарушение было выявлено в ходе проверки предоставленных в Севреестр документов на земельные участки общей площадью 11,2 га и стоимостью более 715 млн руб.

По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Покушение на мошенничество в особо крупном размере", отмечает пресс-служба.