Предполагаемые участники ОПГ нелегальных банкиров задержаны на Кубани

КРАСНОДАР, 5 мая. /ТАСС/. Четверо предполагаемых членов преступного сообщества, получившего 18 млн руб. от незаконной банковской деятельности, задержаны в Краснодарском крае, сообщили в пресс-службе краевого ГУ МВД.

"В настоящее время сотрудниками полиции задержаны четверо активных участников преступного сообщества. Проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление и задержание других лиц, причастных к совершению данных преступлений", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, подозреваемые зарегистрировали более 60 подставных фирм, через которые "отмывались" деньги, а комиссионный процент оставался у участников ОПГ. В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по статьям "Создание преступного сообщества", "Участие в преступном сообществе" и "Незаконная банковская деятельность".