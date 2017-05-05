Предполагаемые участники ОПГ нелегальных банкиров задержаны на Кубани

Клозе и другие звезды спорта примут участие в футбольном матче в поддержку ШумахераСпорт 5 мая, 16:40
СК подтвердил объявление в международный розыск экс-главы Челябинской областиПроисшествия 5 мая, 16:31
Барабанов сыграет в звене с Мозякиным в первом матче сборной России на ЧМ со шведамиСпорт 5 мая, 16:23
Россия переводит все рейсы с Белоруссией в международный секторЭкономика и бизнес 5 мая, 16:23
Федор Емельяненко заявил о большой конкуренции среди российских бойцов ММАСпорт 5 мая, 16:21
Банки определили критерии устойчивых инвестицийСоциальная ответственность 5 мая, 16:19
Искусственное мясо выходит на международный рынокСоциальная ответственность 5 мая, 16:13
ФИФА сняла четырехматчевую дисквалификацию с Месси за оскорбление судьиСпорт 5 мая, 16:06
Через 100 лет концентрация углекислого газа на Земле может побить рекорд за 200 млн летСоциальная ответственность 5 мая, 15:57
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КРАСНОДАР, 5 мая. /ТАСС/. Четверо предполагаемых членов преступного сообщества, получившего 18 млн руб. от незаконной банковской деятельности, задержаны в Краснодарском крае, сообщили в пресс-службе краевого ГУ МВД.
"В настоящее время сотрудниками полиции задержаны четверо активных участников преступного сообщества. Проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление и задержание других лиц, причастных к совершению данных преступлений", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, подозреваемые зарегистрировали более 60 подставных фирм, через которые "отмывались" деньги, а комиссионный процент оставался у участников ОПГ. В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по статьям "Создание преступного сообщества", "Участие в преступном сообществе" и "Незаконная банковская деятельность".