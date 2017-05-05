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Грузовой самолет разбился при посадке в аэропорту США, два человека погибли

Происшествия
5 мая, 16:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, мая. /ТАСС

Самолет ударился крылом о взлетно-посадочную полосу и выехал за ее пределы - в лесополосу. На борту находились командир воздушного судна и второй пилот

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МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Два человека погибли в результате крушения грузового самолета авиакомпании Air Cargo в аэропорту города Чарльстона - административного центра американского штата Западная Вирджиния. Об этом сообщил местный информационный интернет-портал Metro News.

По его информации, катастрофа произошла при заходе на посадку лайнера. В аэропорту отметили, что машина ударилась крылом о взлетно-посадочную полосу и выехала за ее пределы - в лесополосу. На борту находились командир воздушного судна и второй пилот - они погибли.

Самолет был законтрактован американской логистической компанией United Parcel Service (UPS), занимающейся экспресс-доставкой грузов.

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