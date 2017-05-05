Грузовой самолет разбился при посадке в аэропорту США, два человека погибли

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МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Два человека погибли в результате крушения грузового самолета авиакомпании Air Cargo в аэропорту города Чарльстона - административного центра американского штата Западная Вирджиния. Об этом сообщил местный информационный интернет-портал Metro News.
По его информации, катастрофа произошла при заходе на посадку лайнера. В аэропорту отметили, что машина ударилась крылом о взлетно-посадочную полосу и выехала за ее пределы - в лесополосу. На борту находились командир воздушного судна и второй пилот - они погибли.
Самолет был законтрактован американской логистической компанией United Parcel Service (UPS), занимающейся экспресс-доставкой грузов.