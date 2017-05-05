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СК подтвердил объявление в международный розыск экс-главы Челябинской области

Происшествия
5 мая, 16:31 дата обновления: 5 мая, 16:40 UTC+3

Ранее СК объявил Михаила Юревича в международный розыск

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Михаил Юревич

Михаил Юревич

© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Бывший губернатор Челябинской области Михаил Юревич, обвиняемый в получении взятки и подстрекательстве к клевете, объявлен в международный розыск. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"Юревич, игнорируя законные действия следователя, неоднократно не являлся в следственные органы по повестке о вызове на допрос. В настоящее время он объявлен в международный розыск", - сказала Петренко. Кроме того, следствие намерено ходатайствовать перед судом о заочном аресте Юревича.

Ранее об этом ТАСС сообщил адвокат Игорь Трунов.

Следствие полагает, что Юревич систематически получал взятки от министра здравоохранения Челябинской области Виталия Тесленко, общая сумма которых составила 26 млн руб. Кроме того, Юревич, по версии следствия, подстрекал Олега Грачева, назначенного на должность первого заместителя губернатора Челябинской области, к распространению клеветы о деятельности председателя Челябинского областного суда. Порочащая судью информация была распространена в декабре 2012 года на федеральном телеканале, а в ноябре 2013 года опровергнута на том же канале на основании вступившего в законную силу решения Останкинского районного суда Москвы.

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